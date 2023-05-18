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14:22, 18 мая 2023Силовые структуры

Хакера осудили на три года за атаки на сайты президента и Минобороны России

В Ростове-на-Дону хакера, атаковавшего сайты президента РФ и Минобороны, осудили на 3 года

Фото: Bernd Dittrich / Unsplash

Ростовский областной суд признал виновным IT-специалиста Евгения Котикова, участвовавшего в DDoS-атаке на сайты президента Российской Федерации и Министерства обороны РФ. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Ростовской области.

Котикова приговорили к трем годам колонии-поселения, также ему назначили штраф в размере 800 тысяч рублей. Следствие и суд установили, что с февраля 2022 года фигурант решил участвовать в организованной украинской атаке на информационные системы критической информационной инфраструктуры России. У Котикова был конфискован персональный компьютер.

Ранее сообщалось, что ФСБ заявила о применении США и НАТО новых видов кибероружия против России.

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Илона Палей
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