Хакера осудили на три года за атаки на сайты президента и Минобороны России

В Ростове-на-Дону хакера, атаковавшего сайты президента РФ и Минобороны, осудили на 3 года

Ростовский областной суд признал виновным IT-специалиста Евгения Котикова, участвовавшего в DDoS-атаке на сайты президента Российской Федерации и Министерства обороны РФ. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Ростовской области.

Котикова приговорили к трем годам колонии-поселения, также ему назначили штраф в размере 800 тысяч рублей. Следствие и суд установили, что с февраля 2022 года фигурант решил участвовать в организованной украинской атаке на информационные системы критической информационной инфраструктуры России. У Котикова был конфискован персональный компьютер.

Ранее сообщалось, что ФСБ заявила о применении США и НАТО новых видов кибероружия против России.