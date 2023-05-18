Умер актер из «Чисто английского убийства» Галлуччи

На 82-м году жизни умер актер из «Чисто английского убийства» Виктор Галлуччи

На 82-м году жизни 14 мая умер британский актер Виктор Галлуччи, известный ролью детектива Тома Бейкера в сериале «Чисто английское убийство». Об этом сообщает издание Daily Mail.

Галлуччи сыграл роль Тома Бейкера в 900 эпизодах сериала, за что попал в Книгу рекордов Гиннесса. Помимо этого, актер запомнился по роли пилота-повстанца и штурмовика в фильме Джорджа Лукаса «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда».

Причина смерти не уточняется.

Ранее на 87-м году жизни умер актер из сериала «Доктор Кто» Терренс Хардиман. В фильмографии Терренса Хардимана более 85 проектов в числе которых — «Мисс Марпл: Забытое убийство», «Ганди», «Корона» и другие.