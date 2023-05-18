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18:27, 18 мая 2023Россия

Госдума приняла закон о выборах при военном положении

Госдума приняла в третьем чтении закон и поправки о выборах при военном положении

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Госдума приняла в третьем чтении закон и поправки, регламентирующие порядок проведения выборов в регионах с военным положением. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как объяснил председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, поправки нужны для согласования законодательных актов в при проведении выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Он напомнил, что в этих регионах действует военное положение при котором запрещено проведение выборов в органы власти. «При этом в законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что в них осенью 2023 года должны пройти выборы. Чтобы нивелировать это противоречие и дать возможность гражданам выразить свою политическую волю, такие поправки стоит принять», — разъяснил депутат.

Согласно поправкам, одобренным Госдумой накануне, референдумы и выборы в регионах с военным положением будут проводиться после консультаций Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России с Минобороны и ФСБ.

Кроме того, изменения в законе «О военном положении» допускают задержание граждан за нарушение запретов, установленных указами президента России в зоне военного положения. Срок задержания может составлять до 30 суток. Помимо этого, жителей таких территорий смогут принудительно переместить в другие регионы.

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Константин Лысяков
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