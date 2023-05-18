Белгородский губернатор заявил о гибели мирных жителей при атаке ВСУ

Белгородский губернатор Гладков заявил о гибели мирных жителей при атаке ВСУ

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух людей при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий пост появился в Telegram-канале главы региона.

Он уточнил, что атака ВСУ произошла в селе Нижнее Березово Шебекинского городского округа. Кроме двух погибших есть еще один пострадавший — его в тяжелом состоянии доставляют в больницу.

«ВСУ убили мирных жителей, когда они находились в огороде и сажали картошку», — пояснил Гладков.

По данным издания «Открытый Белгород», жители села Нижнее Березово-Второе в Шебекинском городском округе получили СМС-оповещения с просьбой спуститься в подвал и оставаться в укрепленных помещениях.

Это второй обстрел ВСУ Белгородской области за день. Ранее Гладков сообщил об атаке со стороны Украины на село Дроновка Грайворонского городского округа. В результате обстрела оказались повреждены сети газо- и электроснабжения.