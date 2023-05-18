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20:28, 18 мая 2023Интернет и СМИ

Популярный комик рассказал о номере с живой козой в КВН

Комик Павел Дедищев рассказал, что однажды вышел на сцену КВН с живой козой

Кадр: LABELSMART / YouTube

Популярный российский стендап-комик, бывший участник команды КВН «Случай в семье» Павел Дедищев рассказал, что однажды вышел на сцену «Клуба веселых и находчивых» с живой козой. Необычное выступление он вспомнил, участвуя в шоу «Мне смешно» на YouTube.

Дедищев раскрыл, что в начале карьеры в КВН, выступая в Курске, он нередко выходил на сцену с тушкой курицы, что очень смешило зрителей. Однако спустя какое-то время, когда юморист уже участвовал в Центральной лиге «Старт», его попросили отказаться от номера с птицей. Тогда комики заменили ее на свиную голову.

«Потом нам сказали: "Нет, ну свиную голову тоже нельзя". И мы такие: "Ну живую козу [возьмем на сцену]"», — поделился Дедищев. По словам юмориста, его появление на сцене с животным произвело фурор. «Там была шутка, что мы наконец-то вышли с чем-то живым. (...) Но было реально смешно и необычно, такого в КВНе не было», — добавил он.

Ранее Дедищев также раскрыл правила работы в юмористическом проекте Stand Up на телеканале ТНТ, которые утверждал один из основателей шоу Руслан Белый. По словам комика, в шоу запрещался мат в шутках и употребление алкоголя на проверочных концертах.

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Маргарита Щигарева
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