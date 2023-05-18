В России появится новый нефтехимический холдинг

«Известия»: «Ростех» создаст новый нефтехимический холдинг из не менее 15 предприятий

В России появится новый холдинг для импортозамещения в нефтехимии. «Ростех» объединит не менее 15 предприятий. Об этом в четверг, 18 мая, пишут «Известия» со ссылкой на источник в госструктурах.

По словам собеседника газеты, холдинг планирует выпускать самолетные системы жизнеобеспечения, самоспасатели для горняков, респираторы, газоанализаторы, костюмы химзащиты, обеззараживающие системы для медицины и многое другое. На базе холдинга задуман запуск новых производств, в которые планируется инвестировать порядка четырех миллиардов рублей.

Предполагается, что компания в перспективе двух-трех лет сможет занять ряд перспективных ниш, в которых до недавнего времени преобладали зарубежные производители. В «Ростехе» информацию о создании нового холдинга подтвердили, решение утверждено набсоветом корпорации. Генеральным директором холдинга назначен глава «Союзхимэкспорта» Алексей Станкин.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия вышла на заявленное добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки только с мая, а не с марта, как говорилось ранее. В феврале российские власти говорили, что снижение добычи на 500 тысяч баррелей начнется с марта. Позднее к российской инициативе присоединились восемь стран ОПЕК, согласившиеся с мая сократить добычу в совокупности на 1,1 миллиона баррелей. При этом до этого Новак утверждал, что российская сторона выполняет свои обязательства в полном объеме с марта, поэтому нынешний комментарий выглядит изменением позиции.