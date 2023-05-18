Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:34, 18 мая 2023Россия

В Москве при пожаре погибла женщина-инвалид

«Известия»: в Москве при пожаре в квартире погибла женщина-инвалид

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Москве в ночь на 18 мая маломобильная женщина-инвалид погибла при пожаре в квартире. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, возгорание произошло около полуночи в квартире на втором этаже по адресу ул. Сергия Радонежского, 2. Из комнаты пошел дым, его заметила сиделка. Она попыталась потушить огонь водой, однако попытка не увенчалось успехом. На место пожара вызвали экстренные службы.

«Пришла соседка, дверь открыл, из подъезда пошел дым прям в квартиру сильный. Я начал задыхаться, дверь закрыл», ― рассказал очевидец.

Ранее в центре Москвы обнаружили тело женщины на месте пожара. Пожар на площади три квадратных метра произошел в комплексе жилых апартаментов на улице Большая Почтовая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
ФБР объявило награду в 10 миллионов долларов за голову русского хакера. Кто он такой и почему не прячет лицо?
В США раскрыли главный признак начала контрнаступления ВСУ
Инвестор предрек миру кризис хуже событий 2008 года
«Кровавый» отпечаток руки и парик под бампером авто москвича возмутили россиян
Кличко сообщил о взрывах в Киеве
В Москве при пожаре погибла женщина-инвалид
Россиянам назвали способы сэкономить на летних путешествиях
Эксплуатант российских РД-180 рассказал о перехвате гиперзвуковых ракет
Япония сократила импорт российского угля на 80 процентов
Тысячелетнюю Библию продали за миллионы долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.