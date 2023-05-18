В Москве при пожаре погибла женщина-инвалид

«Известия»: в Москве при пожаре в квартире погибла женщина-инвалид

В Москве в ночь на 18 мая маломобильная женщина-инвалид погибла при пожаре в квартире. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, возгорание произошло около полуночи в квартире на втором этаже по адресу ул. Сергия Радонежского, 2. Из комнаты пошел дым, его заметила сиделка. Она попыталась потушить огонь водой, однако попытка не увенчалось успехом. На место пожара вызвали экстренные службы.

«Пришла соседка, дверь открыл, из подъезда пошел дым прям в квартиру сильный. Я начал задыхаться, дверь закрыл», ― рассказал очевидец.

Ранее в центре Москвы обнаружили тело женщины на месте пожара. Пожар на площади три квадратных метра произошел в комплексе жилых апартаментов на улице Большая Почтовая.