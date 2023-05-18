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06:23, 18 мая 2023Экономика

Япония сократила импорт российского угля на 80 процентов

Минфин Японии сообщил о сокращении импорта российского угля на 80,8% в апреле 2023 года

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Япония в апреле 2023 года сократила по сравнению с аналогичным периодом годом ранее импорт из России угля на 80,8 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные министерства финансов страны.

По информации ведомства, за отчетный период импорт сниженного природного газа (СПГ) снизился на 10,6 процента по сравнению с показателем 2022 года. Упал импорт и цветных металлов — на 79,5 процента.

Ранее стало известно, что в ближайшее время в новый санкционный лист ЕС войдут более 100 новых компаний и физлиц из России. Эти меры будут введены с очередным, 11-м пакетом антироссийских санкций, а лидеры стран G7 на саммите в Японии планируют объявить о новых мерах по ужесточению санкций против энергетического сектора России, а также об ограничениях экспорта.

Уточняется, что новые меры будут направлены на предотвращение обхода санкций с участием третьих стран, нанесение ущерба энергетическому сектору России, а также на «ограничение торговли, которая поддерживает Вооруженные силы России».

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Марина Совина
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