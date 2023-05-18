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20:47, 18 мая 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 18 мая

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 18 мая. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Министерство обороны

Минувшей ночью Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Назначенные объекты были поражены.

В оборонном ведомстве отметили, что за сутки российским войскам удалось пресечь действия двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на купянском направлении. На донецком направлении штурмовые отряды продолжили бои в районе Артемовска (украинское название города — Бахмут). Им оказывали поддержку подразделения ВДВ.

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За сутки, продолжили в Минобороны, истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России в Донецкой народной республике (ДНР) сбила самолет Су-24 противника. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в Запорожской области сбили украинский вертолет Ми-8.

Также системы ПВО за сутки перехватили четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ураган» и уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, Луганской народной республике (ЛНР) и Запорожской области.

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Никита Абрамов
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