В США сделали предположение о взрыве на складе нового вооружения ВСУ

The War Zone: взрыв в Хмельницком мог произойти на складе нового вооружения ВСУ

Мощный взрыв в Хмельницком мог произойти на складе Вооруженных сил Украины (ВСУ), где хранилось новое оружие для контрнаступления. Об этом сообщает обозреватель The War Zone Тайлер Роговей.

Он указал на последние спутниковые снимки, отметив, что склад боеприпасов и взрывчатки к западу от города «буквально стерт с лица Земли». Масштабы разрушений склада журналист назвал впечатляющими: по его словам, объект имел ширину в 0,8 километра.