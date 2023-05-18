Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:24, 18 мая 2023Бывший СССР

В США сделали предположение о взрыве на складе нового вооружения ВСУ

The War Zone: взрыв в Хмельницком мог произойти на складе нового вооружения ВСУ

Кадр: Telegram-канал «Военный осведомитель»

Мощный взрыв в Хмельницком мог произойти на складе Вооруженных сил Украины (ВСУ), где хранилось новое оружие для контрнаступления. Об этом сообщает обозреватель The War Zone Тайлер Роговей.

Он указал на последние спутниковые снимки, отметив, что склад боеприпасов и взрывчатки к западу от города «буквально стерт с лица Земли». Масштабы разрушений склада журналист назвал впечатляющими: по его словам, объект имел ширину в 0,8 километра.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Открытый в районе Севморпути «газовый вулкан» оказался опасен для судоходства
Проанализирована пищевая ценность грудного молока женщин-веганов
Генсек НАТО одобрил обучение украинских пилотов и передачу ВСУ крылатых ракет
Россиянина приговорили к девяти годам колонии за финансирование террористов
Пентагон завысил стоимость переданной Украине техники на 3 миллиарда долларов
В США сделали предположение о взрыве на складе нового вооружения ВСУ
Женщина плюс-сайз купила два места в самолете и была доведена до слез на посадке
Названы основные симптомы синдрома раздраженного кишечника
Выигравший в лотерею 100 тысяч долларов мужчина принял письмо о победе за шутку
Иммунолог оценил риск заражения птичьим гриппом в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.