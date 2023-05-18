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09:43, 18 мая 2023Бывший СССР

В Хмельницкой области заявили о взрывах и повреждении объекта инфраструктуры

В Хмельницкой области Украины заявили о взрывах и повреждении инфраструктурного объекта

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Хмельницкой области Украины произошла серия взрывов, в результате которых был поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщила областная военная администрация региона в Telegram.

Согласно публикации властей, никто не пострадал. Кроме того, уточняется информация о разрушениях объекта.

Ранее стало известно о поражении ракетным ударом промышленного объекта в Одесской области. Сообщалось, что в результате мощного взрыва были снесены бетонные плиты и разорван стальной каркас здания. Кроме того, вечером в среду, 17 мая, в Одессе на юге Украины произошли детонации, объявлялась воздушная тревога.

Утром 18 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице прогремели взрывы. По его словам, в Дарницком районе города упали обломки ракеты, начался пожар в гаражном кооперативе.

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Кристина Есикова
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