В Хмельницкой области заявили о взрывах и повреждении объекта инфраструктуры

В Хмельницкой области Украины заявили о взрывах и повреждении инфраструктурного объекта

В Хмельницкой области Украины произошла серия взрывов, в результате которых был поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщила областная военная администрация региона в Telegram.

Согласно публикации властей, никто не пострадал. Кроме того, уточняется информация о разрушениях объекта.

Ранее стало известно о поражении ракетным ударом промышленного объекта в Одесской области. Сообщалось, что в результате мощного взрыва были снесены бетонные плиты и разорван стальной каркас здания. Кроме того, вечером в среду, 17 мая, в Одессе на юге Украины произошли детонации, объявлялась воздушная тревога.

Утром 18 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице прогремели взрывы. По его словам, в Дарницком районе города упали обломки ракеты, начался пожар в гаражном кооперативе.