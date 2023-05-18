Промышленный объект в Одесской области поразило ракетным ударом

«РВ» сообщила о поражении ракетным ударом промышленного объекта в Одесской области

В Одесской области промышленный объект поражен ракетным ударом. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Как отмечают авторы, в результате мощного взрыва снесены бетонные плиты и разорван стальной каркас здания. Авторы публикации напомнили, что именно в промзонах Вооруженные силы Украины (ВСУ) часто прячут военную технику и боеприпасы.

Вечером в среду, 17 мая, в Одессе на юге Украины произошли взрывы, объявлялась воздушная тревога.

Ночью 16 мая ВС РФ нанесли с помощью высокоточного оружия самый массированный удар по военным объектам в Киеве. Власти столицы назвали атаку исключительной по своей плотности.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.