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08:43, 18 мая 2023Бывший СССР

Промышленный объект в Одесской области поразило ракетным ударом

«РВ» сообщила о поражении ракетным ударом промышленного объекта в Одесской области

Фото: @RVvoenkor / Telegram

В Одесской области промышленный объект поражен ракетным ударом. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Как отмечают авторы, в результате мощного взрыва снесены бетонные плиты и разорван стальной каркас здания. Авторы публикации напомнили, что именно в промзонах Вооруженные силы Украины (ВСУ) часто прячут военную технику и боеприпасы.

Вечером в среду, 17 мая, в Одессе на юге Украины произошли взрывы, объявлялась воздушная тревога.

Ночью 16 мая ВС РФ нанесли с помощью высокоточного оружия самый массированный удар по военным объектам в Киеве. Власти столицы назвали атаку исключительной по своей плотности.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Марина Совина
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