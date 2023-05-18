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07:00, 18 мая 2023Мир

Названы главные конкуренты Байдена и Трампа

Политолог Дудаков назвал Десантиса главным конкурентом Трампа
Рон Десантис

Рон Десантис. Фото: Allison Dinner / Reuters

Несмотря на то, что у действующего и экс-президентов США Джо Байдена и Дональда Трампа огромные антирейтинги, вероятнее всего, именно их борьбу в конечном итоге увидят избиратели. Шансы политиков на победу на праймериз крайне высоки, их конкурентами могут стать только губернатор Флориды Рон Десантис для Трампа, адвокат Роберт Кеннеди для Байдена. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог Малек Дудаков.

«Вокруг Байдена и Трампа сейчас очень много скандалов, у обоих огромные антирейтинги. У Байдена около 70, у Трампа 62-64. Но, тем не менее, у Трампа есть поддержка его электоральной базы, людей, который проголосуют за него в любом случае. Большинство республиканцев его поддержат», — сказал Дудаков.

Байден, по его словам, тоже не вызывает большого энтузиазма у избирателей, но все же он обладает значительным авторитетом как действующий президент, лидер демократической партии. В итоге, как считает Дудаков, в 2024 году избиратели снова увидят противостояние Трампа и Байдена.

«Трампу на праймериз будет противостоять Десантис, но рейтинги у него не самые высокие, около 30 процентов. Конечно, до праймериз еще 8 месяцев, но особых перспектив я не вижу. У Байдена конкуренция в лице Кеннеди, но у него только около 20 процентов поддержки», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Он добавил, что традиционно третьи кандидаты набирают очень незначительный процент, потому серьезной конкуренции Трампу и Байдену ждать не стоит.

Ранее стало известно, что в ФБР не нашли реальных доказательств связей Трампа с Россией. Отмечается, что обвинения против Трампа сфабриковал штаб бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

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Варвара Кошечкина
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