В США предложили способ сорвать сближение России и Ирана

Сенатор Круз: США работают над законопроектом об ужесточении санкций против России и Ирана

Сенатор США Тед Круз заявил, что Белый дом работает над законопроектом об ужесточении санкций против России и Ирана. Такой способ был предложен американскими властями, чтобы помешать сближению двух стран, отметил политик во время выступления в институте Хадсона.

«Я сейчас работаю над тем, чтобы заручиться поддержкой законопроекта,... который заставит администрацию Байдена противодействовать российско-иранскому сотрудничеству по ряду направлений», — объяснил Круз.

Сенатор предложил ввести ограничения против «банков, самолетов и морских судов», которые Россия и Иран используют для поддержки спецоперации на Украине. Новый законопроект также заморозит иранские активы на миллиарды долларов.

17 мая советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты на саммите «Большой семерки» объявят о новом пакете антироссийских санкций, нацеленных на выполнение ранее введенных ограничений.

Он также подчеркнул, что украинский конфликт займет значительное место в обсуждении лидеров G7 на встрече в Японии, куда направляется американская делегация во главе с президентом США Джо Байденом.