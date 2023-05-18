В крупнейшем парке Черкесска реконструируют каскадную лестницу

В крупнейшем парке Черкесска «Зеленый остров» реконструируют каскадную лестницу

В крупнейшем парке Черкесска «Зеленый остров» начались работы по реконструкции ведущей в него каскадной лестницы. Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, передает портал «Это Кавказ».

«Не ошибусь, если назову эту лестницу одной из достопримечательностей города, чье преображение порадует как жителей, так и гостей Черкесска», — отметил политик.

По его словам, работы будут завершены к 1 сентября 2023 года. Благоустройство пройдет в рамках партпроекта «Городская среда» и программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Отмечается, что к 2025 году в парке также планируют создать экозону с тематическими и развлекательными площадками. Там появятся смотровые площадки, кинотеатр под открытым небом, пирсы с местами для тихого отдыха и веревочный парк. Кроме того, будут обустроены экотропы.