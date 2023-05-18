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01:30, 18 мая 2023Ценности

Тучная рэперша Lizzo показала фигуру в купальнике

Американская рэперша Lizzo показала фигуру в купальнике синего цвета

Кадр: @lizzo

Американская певица Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, поделилась с фанатами роликом в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 13 миллионов подписчиков.

Хип-хоп-исполнительница запечатлела себя в зеркале в слитном купальнике синего цвета. Знаменитость показала поклонникам тучную фигуру, позируя в белых носках и кроссовках в тон верха. При этом ее волосы были распущены, а на лице присутствовал макияж в серых оттенках. Кроме того, Lizzo надела множество аксессуаров, среди которых были кольца, браслеты и крупное колье.

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Пользователи сети восхитились новой публикацией рэперши, о чем принялись писать в комментариях. «Смелая девушка», «Красотка», «Люблю твою естественность», «Лучшая», «Я тебя обожаю», — высказывались многочисленные юзеры.

В апреле популярная актриса и певица Холли Бэйли, которая исполнит роль Русалочки в новом фильме, поделилась откровенными кадрами в честь дня рождения. 23-летняя звезда опубликовала снимки, на которых она снялась в зеленом бикини с цветочным принтом и в широкополой соломенной шляпе.

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Карина Черных
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