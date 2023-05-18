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17:05, 18 мая 2023Путешествия

Турист упал в открытый люк в Паттайе и провел несколько дней в канализации

Daily Mail: турист из США упал в люк в Таиланде и провел несколько дней в канализации

Кадр: Dailymail.co.uk

Турист из США упал в открытый люк в Таиланде и провел несколько дней в канализации, пытаясь вызвать помощь. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 36-летний Джонатан Ваймаона (Johnathan Vaimaona) возвращался 12 мая в свою гостиницу в Паттайе и провалился в люк. Дальнейшие события он помнит плохо, но рассказал, что бродил по подземной сети несколько дней и кричал, чтобы обратить на себя внимание прохожих. Турист не мог вспомнить, в каком именно отеле проживал со своей девушкой.

На его крики из канализации обратил внимание сотрудник местной полиции, который вызвал спасателей. Поскольку мужчина был в грязи, его облили водой из шланга. Пострадавший дрожал, из одежды на нем были только шорты, отмечают очевидцы. Полиция начала тщательное расследование случившегося.

Ранее в январе сообщалось, что полиция Таиланда зафиксировала рост числа преступлений против туристов на пляжах и в отелях Паттайи. Туристическая полиция начнет патрулировать опасные места, такие как Уокинг-стрит, Южная Паттайя и Бич-роуд, каждый день с девяти вечера до трех утра, чтобы предотвратить преступления.

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Зарина Дзагоева
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