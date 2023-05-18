В Киеве дерусифицировали три станции метро

В Киевском горсовете дерусифицировали три станции метро в украинской столице

Депутаты Киевского городского совета на заседании приняли решение о дерусификации трех станций метро в украинской столице. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Отмечается, что депутаты решили переименовать станцию «Дружбы народов» в «Зверинецкую», «Площадь Льва Толстого» — в «Площадь украинских героев», а строящуюся станцию «Проспект Правды» — в «Варшавскую».

Помимо них, новых названий удостоились еще 23 городских объекта, названия которых почитали «связанными с Россией и ее сателлитами». Среди них, в частности, ряд улиц и переулков в разных районах Киева.

В марте сообщалось, что украинские полярники в рамках декоммунизации и дерусификации переименовали таблички с указателями городов на путеводителе возле станции «Академик Вернадский» в Антарктиде.