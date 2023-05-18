Части россиян разрешили не платить налог при продаже земли с сараями

Госдума приняла закон, освобождающий россиян с детьми от НДФЛ при продаже земли с сараями

Россиянам с двумя и более детьми разрешили не платить НДФЛ при продаже земельных участков с расположенными на них жилыми домами и хозяйственными постройками вне зависимости от срока владения. Закон, позволяющий части граждан не платить налог, приняла Госдума во втором и третьем чтениях, сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы рассчитывают, что мера позволит снизить налоговую нагрузку на семьи, которые желают улучшить жилищные условия. По общим правилам от налога при продаже земли освобождены собственники приватизированной недвижимости, которые получили ее в наследство или в подарок и владели ей не менее трех лет. В других случаях НДФЛ не нужно платить после пяти лет владения. Аналогичные нормы распространяются и на продажу квартир.

Новый закон предполагает, что граждане, у которых двое и более детей младше 18 лет (или студентов очной формы обучения до 24 лет), могут не платить налог при одновременной продаже участка и расположенных на нем вспомогательных построек (например, сарая или бани). Однако, для того чтобы получить такую льготу, необходимо в том же году купить новое жилье. При этом полученные от такой продажи доходы не должны использоваться в предпринимательской деятельности, уточняют авторы закона.

Максимальную площадь участка, доходы от продажи которого освободят от налогообложения, должны будут установить региональные власти. Новые правила должны вступить в силу с момента опубликования закона, а его положения распространятся на доходы, полученные начиная с налогового периода 2023 года.

Ранее подоходный налог при продаже жилья предложили отменить для малоимущих семей, нуждающихся в дорогом лечении или реабилитации, а также купивших жилье с помощью материнского капитала.