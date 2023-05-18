В ЛНР заявили о запрете украинским офицерам посещать передовые позиции

Марочко: командование ВСУ запрещает офицерам посещать передовые позиции ради безопасности

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) запрещает офицерам посещать передовые позиции в целях безопасности. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«С целью сохранения командного состава украинским офицерам среднего и старшего звена запрещено находиться в так называемой красной зоне», — сказал он.

По словам Марочко, на передовых позициях ВСУ практически отсутствует украинский офицерский состав. Он отметил, что офицерам разрешается посещать передовые позиции в исключительных случаях и по согласованию с вышестоящим руководством.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин оценил положение украинской армии на линии фронта. Как он утверждал, ВСУ не добились ни одного значимого прорыва на фоне заявлений о скором контрнаступлении.