В Госдуме предложили давать академотпуск желающим участвовать в СВО студентам

Депутат Лантратова призвала давать академотпуск студентам, желающим участвовать в СВО

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала указать в качестве одного из оснований для академотпуска желание студента участвовать в спецоперации на Украине в качестве добровольца. По ее словам, необходимо снять временное ограничение на нахождение в таком отпуске вплоть до завершения спецоперации, передает RT.

Копия обращения на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова есть в распоряжении агентства. Как пояснила сама Лантратова, все больше российских студентов пользуются возможностью взять академотпуск для участия в СВО в качестве добровольца.

Однако, подчеркнула депутат, на сегодняшний день он предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью освоения программы по медпоказаниям, семейным обстоятельствам на период времени, который не превышает двух лет.

Нынешняя формулировка создает ряд сложностей для студентов, желающих принять участие в спецоперации. Лантратова предложила отдельно указать в качестве одного из оснований участие в СВО в качестве добровольца.

В начале мая в Госдуму внесли законопроект о праве первоочередного зачисления в школы, детские сады и лагеря детей погибших участников специальной военной операции на Украине, а также добровольцев. При этом на данный момент право на первоочередное зачисление есть только у семей военнослужащих.

Кроме этого, россияне, принимавшие участие в СВО, смогут пройти бесплатное переобучение или получить дополнительное образование по востребованным специальностям.