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10:22, 18 мая 2023Мир

Игравший ключевую роль в помощи Украине замминистра обороны США уйдет в отставку

NBC News: игравший ключевую роль в помощи Украине замминистра обороны США уйдет в отставку

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль, игравший ключевую роль в определении стратегии нацобороны и синхронизации средств на военную помощь Украине, уйдет в отставку после саммита НАТО в июле. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Чиновники, попросившие не называть их имен, заявили, что Каль планирует вернуться на свою должность штатного профессора Стэнфордского университета. Когда он устроился на работу заместителем министра обороны США по вопросам политики в 2021 году, по соглашению со Стэнфордом он взял двухлетний отпуск, который должен был закончиться этой весной.

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Отмечается, что Каль попросил продлить свой отпуск до середины июля, чтобы он мог поддержать президента Соединенных Штатов Джо Байдена в преддверии саммита лидеров НАТО в Вильнюсе.

Ранее стало известно, что следующие пять месяцев станут решающими в вопросе экономической и военной поддержки Украины со стороны Запада, а если Киев не достигнет победы, то Украина лишится новых пакетов западной помощи. Утвержденных западных пакетов помощи достаточно для обеспечения потребностей Киева лишь на пять месяцев.

«Посыл [для президента Украины Владимира Зеленского] состоит в том, что [выделенные пакеты] это лучшее, что вы получите. У бюджета США больше нет гибкости для того, чтобы продолжать выписывать чеки, а европейские оружейные заводы работают на полную мощность», — поделился один из дипломатических источников ЕС.

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Виктория Кондратьева
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