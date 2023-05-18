Глава ВМС Британии призвал инвестировать в обнаружение российских подлодок

Times: глава ВМС Британии Кей призвал инвестировать в обнаружение российских подлодок

Глава Военно-морских сил (ВМС) Великобритании Бен Кей призвал инвестировать в передовые мощности для обнаружения подлодок России. Об этом пишет Times.

По словам британского адмирала, Лондон должен вкладывать средства для обнаружения и поражения «одних из самых тихих" подводных лодок в мире"».

В материале говорится, что британские ВМС особенно обеспокоены малозаметностью подлодок России класса Kilo (по классификации НАТО), которые подверглись значительной модернизации с момента их первого ввода в строй в 1980 году.

В США такие лодки уже получили прозвище «черная дыра», утверждает военный.

Ранее обозреватель Питер Сучиу сообщил, что дизель-электрические подводные лодки проектов 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка» (Improved Kilo), которые называют «черными дырами» из-за малошумности, являются опорой Военно-морского флота России. «Возможно, они старше и даже не оснащены ядерным двигателем, но ВМС США уважают их за скрытные возможности, которые они могут использовать под водой», — пишет он.