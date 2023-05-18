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02:21, 18 мая 2023Мир

Россия возмутилась отсутствием реакции ООН на слова главы ГУР Украины

Постпредство России возмутилось отсутствием реакции ООН на слова главы ГУР Украины

Фото: lev radin / Shutterstock / Fotodom

Руководство ООН никак не отреагировало на заявление главы Главного управления разведки Вооруженных сил Украины (ГУР ВСУ) Кирилла Буданова об ответственности Киева за теракты против россиян и планах «продолжать убивать русских где бы то ни было». Об этом сообщило постпредство России при организации в Telegram-канале.

Российские дипломаты возмутились отсутствием ответа «ооновских структур» на «явный язык ненависти и призывы к насилию по национальному признаку» со стороны Киева.

В заявлении постпредства говорится, что подобные действия со стороны официального представителя генсекретаря ООН вызывают вопросы к профессионализму сотрудников всемирной организации и «свидетельствуют о политической ангажированности».

Дипмиссия призвала ООН должным образом отреагировать на «вопиющие призывы» к убийствам россиян.

Ранее Буданов в интервью украинскому блогеру Сергею Иванову подтвердил, что разведка республики причастна к подрывам российских медийных лиц. Позднее он назвал свои слова о покушениях на россиян порезанной версией. Как утверждает глава ГУР, его заявление касалось только тех граждан России, которые «являются военными преступниками».

Марина Совина
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