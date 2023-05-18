Россия возмутилась отсутствием реакции ООН на слова главы ГУР Украины

Постпредство России возмутилось отсутствием реакции ООН на слова главы ГУР Украины

Руководство ООН никак не отреагировало на заявление главы Главного управления разведки Вооруженных сил Украины (ГУР ВСУ) Кирилла Буданова об ответственности Киева за теракты против россиян и планах «продолжать убивать русских где бы то ни было». Об этом сообщило постпредство России при организации в Telegram-канале.

Российские дипломаты возмутились отсутствием ответа «ооновских структур» на «явный язык ненависти и призывы к насилию по национальному признаку» со стороны Киева.

В заявлении постпредства говорится, что подобные действия со стороны официального представителя генсекретаря ООН вызывают вопросы к профессионализму сотрудников всемирной организации и «свидетельствуют о политической ангажированности».

Дипмиссия призвала ООН должным образом отреагировать на «вопиющие призывы» к убийствам россиян.

Ранее Буданов в интервью украинскому блогеру Сергею Иванову подтвердил, что разведка республики причастна к подрывам российских медийных лиц. Позднее он назвал свои слова о покушениях на россиян порезанной версией. Как утверждает глава ГУР, его заявление касалось только тех граждан России, которые «являются военными преступниками».