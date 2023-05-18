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14:35, 18 мая 2023Россия

В российском регионе начался природный пожар площадью 10 гектаров

В Щучанском районе Курганской области начался природный пожар площадью 10 гектаров

Фото: Екатерина Сычкова / РИА Новости

В Щучанском районе Курганской области начался природный пожар, площадь которого составляет 10 гектаров. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по российскому региону, пишет РИА Новости.

«В Щучанском муниципальном округе ликвидируют природный пожар площадью 10 гектаров», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что угрозы для местных населенных пунктов — Никитино и Михайловка — на данный момент нет. Однако для возможной эвакуации районная администрация направила в села автобусы.

Представитель МЧС пояснил, что при необходимости запланировано развертывание пункта временного размещения в комплексе отдыха, находящемся в селе Чумляк.

В начале мая в Курганской области при жаркой, сухой и ветреной погоде произошли масштабные природные пожары. Проводилась превентивная эвакуация жителей нескольких населенных пунктов, сгорели десятки строений.

7 мая в регионе ввели режим ЧС, который действовал до 16 мая. При этом власти напомнили, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов, а также запрещено разведение открытого огня.

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Никита Абрамов
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