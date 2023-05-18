Пугачева заступилась за бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана в суде

Алла Пугачева выступила в защиту бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана в суде

Российская певица Алла Пугачева поддержала бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) в суде и выступила в его защиту. Судье было передано письмо исполнительницы, передает E1.ru.

В нем артистка назвала обвиненного в дискредитации Вооруженных сил России общественного деятеля патриотом и призвала «не побояться оправдать» политика и оставить его на свободе.

Да! Ройзман Е. В. прямолинеен в своих суждениях. Может, и стоило бы ему сгладить свою риторику, но вряд ли это решается тюрьмой. Скорее всего, это решается выводами из сложившейся ситуации и тревогой за судьбу своих прекрасных детей. Кстати сказать, плохой человек не смог бы вырастить и воспитать таких чудесных детей Алла Пугачева певица

Певица добавила, что ни разу не была разочарована действиями Ройзмана, а также заверила, что поддерживала общественника во время выборов в мэры города.

«Весь Екатеринбург знает, что в городе был мэр, который никогда не брал взяток, к которому мог попасть на прием каждый житель города — и каждому он пытался помочь», — написал исполнительница, подчеркнув, что Ройзман являлся основателем нескольких музеев, а также боролся с наркоторговлей в городе.

Я знаю Ройзмана Е. В. лично, человек он неравнодушный, и все его поступки и дела продиктованы любовью к людям и любовью к Родине Алла Пугачева певица

По данным Telegram-канала РБК, суд отказался приобщить обращение певицы к делу. Уточняется, что характеристику на Ройзмана также направила вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина.

18 мая в Октябрьском районном суде проходит третье заседание по делу экс-мэра Екатеринбурга, обвиненного в дискредитации Вооруженных сил РФ. Известно, что ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 280.3 Уголовного кодекса.

Как объясняли в прокуратуре, 1 июля 2022 года Ройзман на благотворительном фонде выступил в прямом эфире видеохостинга в форме виртуального диалога посредством чата с пользователями сайта. Таким образом, считает следствие, он хотел подорвать авторитет Российской армии в глазах граждан.