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02:53, 18 мая 2023Мир

Киссинджер сравнил Путина с героем Достоевского

Бывший госсекретарь США Киссинджер: Путина следует воспринимать как героя Достоевского

Фото: Jaime R. Carrero / Reuters

Президента России Владимира Путина следует воспринимать как героя произведений Федора Достоевского, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Своими рассуждениями он поделился в интервью изданию Economist.

По словам Киссинджера, у России и Европы сложились двойственные отношения: с одной стороны Москва чувствует от европейских стран опасность, с другой, у нее с Европой уникальные культурные связи.

Бывший госсекретарь США высказал мнение, что Россия хочет приобщиться к европейской культуре, но воспринимает себя в качестве «третьего Рима».

При этом российского президента следует воспринимать как персонажа Достоевского, «со всеми противоречиями и сомнениями по поводу собственного народа», объяснил Киссинджер.

В январе Путин заявил о нежелании страны отказываться от мировой культуры. Глава государства подчеркнул, что Россия не будет «отменять» немецких композиторов Баха и Бетховена или американского писателя О. Генри. «Ну пускай они живут без Чайковского, и без Достоевского и Толстого, а мы без мировой классики жить не будем», — заверил он.

Марина Совина
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