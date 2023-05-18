Выход самого быстрого автомобиля Tesla снова задержали

Electrek: Маск подтвердил, что производство Tesla Roadster отложено до 2024 года

Производство спортивного электрокара Tesla Roadster отложили до 2024 года. Об этом сообщает издание Electrek.

Глава Tesla Илон Маск рассказал на собрании акционеров компании, что массовое производство автомобилей Roadster будет отложено до 2024 года. По официальной информации, Tesla Roadster считается самым быстрым электрокаром бренда — машина имеет максимальную скорость 400 километров в час и может разгоняться до 100 километров в час за 1,9 секунды.

Маск не стал называть причины того, что выпуск автомобиля снова задержали. Первоначально планировалось, что анонсированный в 2017 году электромобиль поступит в продажу в 2020 году. Затем выход Roadster неоднократно откладывали. Стоимость автомобиля составляет минимум 130 тысяч долларов или около 10,5 миллионов рублей.

По словам специалистов Electrek, Roadster имеет похожие характеристики с моделью S Plaid — так, выпускаемый серийно автомобиль также может разгоняться до 100 километров в час менее чем за две секунды. Однако на гоночном треке Tesla Roadster, вероятно, окажется быстрее, так как имеет более облегченный кузов.

В сентябре 2021 года глава Tesla Илон Маск обещал, что спорткар Roadster выйдет на рынок не раньше 2023 года. Причинами срывы производства Маск назвал глобальный дефицит полупроводников и проблемы в цепочке поставок.