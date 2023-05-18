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17:13, 18 мая 2023Бывший СССР

На Украине сообщили об отсутствии конкретики по мирному саммиту

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров: конкретики по мирному саммиту нет

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что в настоящий момент по мирному саммиту нет никакой конкретики, передает издание «Общественное».

«Переговоры продолжаются, пока нельзя что-то конкретное говорить», — сказал Никифоров. Он добавил, что во время или после саммита G7 в Японии может появиться информация, на базе какой организации вероятно проведение мирного саммита по Украине.

Газета Financial Times ранее сообщала, что лидеры стран G7 обсудят предложение Зеленского о проведении мирного саммита по урегулированию вооруженного конфликта во время трехдневной встречи в Хиросиме.

В четверг, 18 мая, секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил о готовности республики предоставить площадку для переговоров по мирному урегулированию конфликта. «Минская площадка для обсуждения всех острых проблемных вопросов готова», — сказал белорусский чиновник.

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Алевтина Запольская
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