Сбербанк отчитался о рекордной прибыли за первый квартал 2023 года

Сбербанк получил в первом квартале 2023 года рекордные 357,2 миллиарда рублей прибыли

Сбербанк в первом квартале 2023 года получил 357,2 миллиарда рублей чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Председатель правления Сбербанка Герман Греф, чье заявление опубликовано на сайте кредитной организации, отметил, что результат стал рекордным для данного периода.

«Сильные результаты первого квартала, устойчивое качество кредитного портфеля и высокая операционная эффективность дают основания для повышения нашего прогноза по рентабельности капитала на 2023 год выше 22 процентов», — сказал Греф.

Отмечается, что рентабельность капитала в первом квартале 2023 года по МСФО составила 25 процентов, рентабельность активов — 3,4 процента, а чистая процентная маржа — 5,78 процента. Кроме того, указывается, что совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в данном периоде составили 84,2 миллиарда рублей, в свою очередь стоимость риска — 1,1 процента.

При этом данные за первый квартал 2022 года банк не раскрыл.

11 мая сообщалось, что был определен список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Сбербанка. Годовое Общее собрание акционеров банка одобрило выплату дивидендов за 2022 год в рекордном размере — 565 миллиардов рублей (25 рублей на каждую акцию).