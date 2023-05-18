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12:27, 18 мая 2023Из жизни

Разгадана тайна корабля-призрака из Тасмании

Австралийские исследователи обнаружили исчезнувшее 50 лет назад судно Blythe Star

Фото: Sven Hansche / Shutterstock / Fotodom

Исследователи из австралийского Государственного объединения научных и прикладных исследований и Университета штата Тасмания разгадали тайну корабля-призрака, исчезнувшего почти 50 лет назад. Об этом сообщает The Guardian.

Судьба грузового судна Blythe Star оставалась неизвестна с 13 октября 1973 года. В тот день оно совершало дежурный рейс между австралийским городом Хобарт, штат Тасмания, и островом Кинг. Неожиданно корабль начал крениться, а затем перевернулся. Десять членов экипажа едва успели перебраться на надувной спасательный плот.

Им пришлось провести в открытом море девять дней. Из-за истощения и переохлаждения в живых остались только семеро моряков. В конце концов им удалось добраться до берега и высадиться на юго-востоке Тасмании. 26 октября, почти через две недели после кораблекрушения, их обнаружил и спас проезжавший мимо автомобилист.

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Судно искали несколько десятилетий, однако обнаружить его удалось лишь в апреле 2023 года. Группа исследователей, занимавшаяся изучением подводного оползня, заметила обломки примерно в 10,5 километра к западу от мыса Саут-Уэст-Кейп в Тасмании.

С помощью картографических данных и видеосъемки специалистам удалось опознать Blythe Star. Корабль покрывал небольшой слой водорослей, его корма была повреждена, а рулевая рубка отсутствовала.

В свое время крушение Blythe Star привело к принятию в Австралии законов, которые повысили безопасность судоходства. В частности, именно тогда была запущена система сообщения о местоположении судов.

Ранее сообщалось, что корабль Военно-морских сил Испании отправился в картографическую экспедицию в Средиземном море с целью обновления морских карт и заблудился. На помощь экипажу были направлены спасатели.

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Алиса Удовик
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