Центробанк предупредил о проблемах с производительностью в России

Центробанк о возможности отрицательных шоков производительности в ближайшие годы

В ближайшие годы из-за ограниченной доступности капитала и дефицита рабочей силы в России возможны волнообразные шоки производительности, причем в первую очередь речь идет об отрицательных шоках, что создает проинфляционные риски. Об этом говорится в майском обзоре денежно-кредитной политики Центробанка.

В ведомстве предупредили, что проблемами остаются постепенное сокращение рабочей силы в России на долгосрочном горизонте, а также потеря иностранного капитала, который ранее был задействован во многих производственных процессах.

Авторы доклада считают, что первичная адаптация экономики к новым условиям во многом завершена, но дальнейшая трансформация будет во многом зависеть от доступности факторов производства и их производительности.

В том числе речь идет о влиянии санкции, изменении конфигурации мировой экономики, фрагментации рынков, климатической повестке и увеличении глобальной конкуренции за рабочую силу. Экономике России, как подчеркивают в докладе, придется пережить масштабную перестройку. Часть предприятий смогут переключиться на другой тип продукции и изменить фокус производства, другим придется покинуть рынок. Изменится и соотношение отраслей в экономике.

Ранее сообщалось, что Институт экономической политики (ИЭП) имени Егора Гайдара зафиксировал рекордное количество сообщений о нехватке сотрудников от представителей российской промышленности. Сложнее всего ситуация складывается в легкой промышленности.