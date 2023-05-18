Четверть антибактериального мыла в России оказалось бессильным против бактерий

Роскачество: 25 процентов антибактериального мыла в России неэффективно против бактерий

Каждое четвертое антибактериальное мыло, представленное на российском рынке, не способно нейтрализовать бактерии. Такой результат выявило исследование Роскачества, материалы которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Бессильными против четырех штаммов бактерий (кишечной и синегнойной палочек, стафилококка и кандиды) оказалась четверть продукции — мыла торговых марок «Ашан», «Рецепты бабушки Агафьи», ABSOLUT, Bio-Mio и Faberlic. При этом 75 процентов образцов показали эффективность как минимум против одного штамма бактерий, а мыло «Чистая Линия» и Aura могут претендовать на получение российского Знака качества.

Кроме того, в двух марках мыла — Tana и «Невская косметика» — был обнаружен потенциально опасный компонент триклозан, являющийся сильным антибактериальным средством синтетического происхождения. По некоторым данным, он способствует выработке устойчивости бактерий к антибиотикам и нарушает работу гормонов. В России это вещество не запрещено, но стандарт Роскачества не допускает наличия триклозана в составе мыла.

Специалисты организации добавляют, что мыло является косметическим, а не медицинским продуктом. Специальных требований к нему не установлено, поэтому эффективность даже против одного вида микроорганизмов делает заявление производителя об антибактериальном эффекте достоверными.

Роскачество исследовало жидкое антибактериальное мыло, произведенное в России и за рубежом. Антибактериальный эффект оценивали в два этапа. Сначала в лабораторных условиях выявляли, насколько образец эффективен против штаммов бактерий, а затем проводились опыты с добровольцами, где патогенные микроорганизмы уже не использовалась. Для оценки эффективности использовалось пороговое значение ГОСТа — снижение общей обсемененности не менее, чем на 60 процентов.

Ранее Роскачество проверило произведенный в России коньяк низкого ценового сегмента — до 920 рублей за 0,5 литра. В половине проверенных напитков обнаружены несоответствия по отношению изотопов атомов молекулы этанола.