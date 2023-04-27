В половине дешевого российского коньяка нашли фальсификат

Роскачество обнаружило фальсификат в 52% проверенного российского коньяка экономкласса

Роскачество проверило произведенный в России дешевый коньяк и сделало вывод, что 52 процента продукции является фальсификатом. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о коньяке низкого ценового сегмента — до 920 рублей за 0,5 литра. Массовые и системные нарушения были найдены в составе продукции. В половине проверенных алкогольных напитков экономкласса обнаружены несоответствия по отношению изотопов атомов молекулы этанола — это свидетельствует о признаках использования дистиллята невиноградного происхождения при производстве, указали в Роскачестве.

Кроме того, эксперты зафиксировали несоответствия по букету и вкусу продукции. В Роскачестве отметили, что при этом все проверенные напитки признаны безопасными. Исследование было проведено по 39 показателям, были проанализированы товары 23 российских торговых марок.

В марте Роскачество проверило роллы «Филадельфия», закупленные для проверки в российских ресторанах японской кухни и магазинах, и нашло в 40 процентах продукции кишечную палочку. Нарушения были обнаружены в изделиях из сети магазинов «ВкусВилл» и Spar, магазинов японской кухни «Суши-Маркет», «Суши Wok», Pizza Sushi Wok и службы доставки Yami Yami. Кроме того, по результатам исследования в роллах из перечисленных заведений и других магазинов и ресторанов были выявлены превышения по количеству микроорганизмов.