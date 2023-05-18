Звезда «Уральских пельменей» высказался о погибшем в зоне спецоперации авторе

Артист «Уральских пельменей» Соколов назвал погибшего автора шоу Истомина добрым человеком

Погибший в зоне спецоперации бард, автор юмористического шоу «Уральские пельмени» Игорь Истомин был добрым человеком, который всегда стоял за правду. Так о нем в беседе с News.ru высказался артист проекта Сергей Соколов.

Звезда «Уральских пельменей» назвал Истомина хорошим и добрым человеком. «Много сделал добра людям, такой шебутной, неожиданный. Был живчиком, очень позитивным, патриотичным, всегда стоял за правду», — описал он барда.

Помимо сотрудничества с «Уральскими пельменями», Истомин вел YouTube-канал, где публиковал записи исполнения песен. Многие из них он написал сам. О его смерти 18 мая сообщило издание «Екатеринбург онлайн». Уточнялось, что автор юмористического проекта в 2022 году отправился добровольцем в зону спецоперации, а спустя какое-то время его признали пропавшим без вести. Позднее родные узнали о его гибели.

Барда похоронили с военными почестями в Екатеринбурге. Также сообщалось, что он представлен к государственной награде.