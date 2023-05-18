Россияне начали массово скупать туры в одну страну Европы

В АТОР сообщили о возросшей популярности Черногории у российских туристов

Российские туристы начали массово скупать туры в Черногорию. О возросшей популярности путевок в одну европейскую страну сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Собеседники организации в компании ПАКС рассказали, что загрузка первого рейса Jazeera Airways из Москвы в курортный город Тиват через Кувейт, назначенного на 4 июня, уже достигла 70 процентов.

«Мы вернулись на свое некогда ключевое направление стремительно, — заявила замдиректора туроператора Ольга Зотова. — Все вопросы с Jazeera Airways и принимающей компанией в Черногории решались быстро. (…) Сейчас мы фиксируем высокий интерес туристов к нашему предложению».

По словам специалистки, туристы уже бронируют путевки на август и сентябрь. «В данном случае речь пока идет о небольшом объеме продаж», — добавила она.

Говоря о структуре спроса, Зотова подчеркнула, что в Черногорию едут разные категории путешественников, в том числе семьи с детьми. Для отдыха россияне выбирают преимущественно четырех- и пятизвездочные гостиницы. Также различаются и сроки поездок — от 7 до 20 дней.

Ранее в мае стало известно, что в топ-3 направлений для летнего отдыха в 2023 году вошли Краснодарский край, Крым и Санкт-Петербург. Планы россиян на отпуск раскрыли специалисты сервиса бронирования средств размещения «Отелло» и геосервиса 2ГИС. Более того, аналитики выяснили, что большинство опрошенных (65 процентов) планируют отдохнуть летом внутри страны.