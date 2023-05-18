Россиянам дали советы по покупке дешевых туров в ОАЭ

Вице-президент АТА Мкртчян посоветовал покупать дешевые туры в ОАЭ тем, кто готов к жаре

Дешевые туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стоит покупать тем, кто готов к 40-градусной жаре. Такой совет россиянам, планирующим отпуск, в разговоре с «Лентой.ру» дал вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян. Он также назвал причины снижения стоимости путевок летом.

«Происходит сезонное снижение цен в Арабских Эмиратах. Каждый год на протяжении последних двух-трех десятилетий в начале июня — в конце мая резко снижаются цены на проживание. Идет дисконт в 30-40 процентов по отелям четыре-пять звезд. По отелям одна-две-три звезды, меньше — примерно 20-30 процентов. Тот номер, который стоил 500 долларов в сутки, начинает стоить 300, великолепное снижение», — сказал он.

Специалист отметил, что из-за сильной жары отельеры резко снижают цены, чтобы привлечь людей.

Всегда находятся желающие. Я не помню лета, чтобы у нас не было желающих [поехать] в Эмираты. Даже в июле, даже когда там 45 [градусов] в тени, а найти тень в пустыне сложно. Если врачи не ставят вам запреты, если ваш организм готов к жарким температурам, пожалуйста, милости просим в Эмираты за те цены, по которым вы никогда не попадете в ноябре, декабре и январе Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств России

Еще одна причина снижения стоимости путевок — это ситуация с авиаперевозками, рассказал Мкртчян.

«Авиакомпании поставили больше рейсов, чем надо, и идет снижение цен по авиабилетам. Понятно, что это будет недолго. Авиакомпании уберут ненужные рейсы, поставят на нужные направления, например, на тот же Египет. Летом получилось так, что очень мало стран открыто для россиян, и сейчас большой переизбыток рейсов», — заключил вице-президент АТА.

Российские туроператоры стали распродавать дешевые туры в ОАЭ перед началом летнего отпускного сезона, сообщает TourDom. Туристам предлагают путевки от 56 до 67 тысяч рублей. Продолжительность отдыха по такой цене — от четырех до семи ночей.