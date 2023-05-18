Туроператоры стали распродавать дешевые туры в ОАЭ перед летом

TourDom: туроператоры распродают туры в ОАЭ за 56-70 тысяч рублей

Российские туроператоры стали распродавать дешевые туры в ОАЭ перед началом летнего отпускного сезона. Об этом сообщает TourDom.

Так, компания Space Travel предлагает путешественникам путевки на двоих с вылетом из Москвы 22 мая от 56 тысяч рублей. Отдыхающих разместят на семь дней в четырехзвездочном отеле Lavender Hotel в Шардже без питания. Почти за 57 тысяч рублей можно отправиться в трехзвездочный Citymax Hotel Sharjah с включенными в стоимость завтраками. Поездка в Рас-эль-Хайма с проживанием и завтраками в DoubleTree By Hilton Ras Al Khaimah с категорией четыре звезды обойдется туристам от 63 тысяч рублей.

Аналогичные условия предлагает компания Coral Travel за 60 тысяч рублей. В стоимость входят проживание в отеле Fortuna с четырьмя звездам и завтраки. Отдых в четырехзвездочном Lavender Hotel в Шардже обойдется в ту же сумму. Также есть варианты туров от «Библио-Глобуса» в Дубаи с остановкой в Zain International за 67 тысяч рублей.

«На перспективу есть ощущение, что операторы взяли большое количество блочных кресел, поэтому могут быть локальные горения. Но вряд ли это приобретет массовый характер», — отметил гендиректор Space Travel Артур Мурадян.

Ранее стало известно, что россияне бросились скупать туры в Турцию после снижения цен на отели на 20-50 процентов. Руководитель финансового сервиса «А-Клуб» Олег Виноградов объяснил, что на снижение цен повлияло укрепление рубля на 10-15 процентов за прошедшие праздничные дни.