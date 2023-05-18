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21:00, 18 мая 2023Мир

В ООН ответили на слова Подоляка о ненависти Украины к России

Представитель главы ООН в ответ на угрозы Подоляка России призвал избегать такой риторики

Фото: Anna Voitenko / Reuters

ООН призвала избегать риторики, которая не помогает урегулированию украинского конфликта. Так ответил на вопрос о словах советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о ненависти Киева к России представитель генерального секретаря организации Фархан Хак, сообщает РИА Новости.

Хак заявил, что во всех ситуациях, касающихся конфликтов, звучит подобная риторика от различных сторон, но организация не отвечает на нее. «Так или иначе, мы призываем во всех ситуациях все стороны избегать риторики, которая не помогает», — подчеркнул он.

Ранее Подоляк заявил, что в его стране ненавидят Россию и пообещал всегда ее преследовать и достать «юридически или физически». Он написал в Twitter, что с Москвой «разговаривать нечего, поскольку там не знают современных человеческих языков».

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Семен Александров
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