Москвичей предупредили о резком похолодании

Вильфанд предупредил москвичей о дожде и ветре на выходных

В выходные 20 и 21 мая в Москве ожидается резкое понижение температуры до 17-19 градусов. Кроме того, вероятны осадки, облачность, усиление холодного ветра с порывами до 15 метров в секунду. В воскресенье в отдельных районах прогнозируется гроза. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура 18 мая в Москве уже является аномальной, где-то фиксируют больше 26 градусов тепла, что характерно для июля. Но уже ночью погода начнет меняться, при этом будет достаточно тепло: плотное облачное покрывало будет препятствовать выхолаживанию поверхности, так что минимальные температуры составят 12-14 градусов. Также возможен небольшой дождь», — сказал Вильфанд.

Перемены москвичи почувствуют уже в пятницу, 19 мая. Погода, по словам метеоролога, будет облачной с прояснениями, а дневные температуры опустятся до 17-19 градусов. Возможны кратковременные дожди. Похожая погода ждет горожан и 20 мая, температура будет на 1 градус выше нормы.

В субботу также будет больше ветра, но не теплого юго-западного, а северного, более холодного. Ночная температура ожидается в соответствии с нормами, 7-9 градусов Роман Вильфанд метеоролог

Воскресный день 21 мая, предупредил Вильфанд, будет облачным и дождливым. Создаются условия для атмосферной неустойчивости, которая приведет к формированию облачности и выпадению осадков. Кроме того, в отдельных районах столицы прогнозируется гроза.

«Следующая неделя начнется с изменений. 22 и 23 мая ожидаем повышение температуры до 18-23 градусов, 24 мая — до 25 градусов», — рассказал собеседник Ленты.ру.

Ранее синоптик Тишковец заявил, что экстремальной жары этим летом в России не будет. По его данным, общий температурный фон по России будет около нормы с небольшим превышением. В частности, в Центральной России будет в среднем на полтора градуса теплее средних значений.