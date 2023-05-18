Вероятность применения истребителей F-16 на Украине оценили

Военный эксперт Дандыкин счел проблематичным использование истребителей F-16 на Украине

Американский F-16 является истребителем четвертого поколения, состоящем на вооружении в подавляющем большинстве стран НАТО. Он предполагает достаточно сложное обслуживание и тщательную подготовку летного состава, требующую длительного времени. Ввиду этого его использование на Украине кажется маловероятным. Об этом в разговоре с Лентой.ру заявил военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«F-16 — это добрая лошадка, которая состоит на вооружении подавляющего большинства стран НАТО, включая Польшу. Это легкий истребитель, у которого есть определенные навороты в радиоэлектронике, но ничего радикально нового и особенного», — сказал Дандыкин.

Вместе с тем, по его словам, F-16 предполагает достаточно сложное обслуживание, возможности для которого у Украины на данный момент отсутствуют. Требуются аэродромы, технические специалисты, обученные летчики.

Многие опытные пилоты на Украине уже погибли, авиация сбивается постоянно. Стали летать уже возрастные товарищи. Готовить новых летчиков можно, но на это нужно много времени Василий Дандыкин военный эксперт

Дандыкин допустил, что есть смысл размещать истребители только в странах Восточной Европы, но это чревато уже новым витком конфликта и его эскалацией.

«Так что поставка самолетов — это намного сложнее, чем та же история с танками, которые сейчас горят. Никто не хочет отдавать свои истребители, включая, кстати, Польшу, которая уже передала Украине все свои МиГ-29. Ситуация у Украины в этом плане патовая, бомбардировщиков осталось всего несколько штук, но и они постоянно сбиваются», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что Великобритания и ФРГ давят на США для решения о поставках истребителей F-16 для ВСУ. Также стало известно, что власти США не разрешили украинским пилотам тренироваться на принадлежащих европейским странам истребителях F-16.