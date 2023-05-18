Перечислены необычные способы намекнуть партнеру на желание заняться сексом

На Reddit предложили парам намекать друг другу на желание секса сигналом фонарика

Мужчины и женщины с форума Reddit вспомнили, какие необычные способы придумывали, чтобы намекнуть партнеру на желание заняться сексом. Свои оригинальные находки они перечислили в разделе AskReddit.

Один из пользователей предложил парам намекать друг другу на потребность в сексе сигналом фонарика.

У нас с супругой есть фонарик, который мы называем сигналом Бэтмена. Мы оба на удаленке, часто участвуем в онлайн-совещаниях и так даем друг другу знать, что после работы прыгнем в постель Not_a_werecat пользователь Reddit

Еще одна пользовательница призналась, что с помощью онлайн-календаря создает для партнера забавные уведомления.

Я приглашаю партнера на мероприятия с помощью календаря и называю их как-нибудь смешно: «Вымачивание кукурузы» или «Отбивание пирожного». Он получает это уведомление на телефон, а за 10 минут до события — на почту EmmyTheSweet пользовательница Reddit

Многие предлагают оригинальные варианты фраз, с которыми можно подойти к партнеру.

Подхожу к ней и с роскошным британским акцентом говорю: «Простите. Сегодня чудовищно жарко и душно, и моему ныряльщику нужно освежиться в вашем бассейне любви. Не возражаете?» TheCoopX пользователь Reddit

«Твое тело на 60 процентов состоит из воды, и папочка хочет пить» Expert_Seesaw7889 пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit назвали действия, которые в массовой культуре и общественном сознании оказались излишне сексуализированными. Работники массажных салонов — и мужчины, и женщины — пожаловались в сети, что их сексуализируют клиенты, требуя, чтобы массажист довел их до оргазма.