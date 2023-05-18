Минобороны отчиталось об уничтожении запасов вооружения и боеприпасов ВСУ

В Минобороны сообщили об уничтожении значительных запасов вооружения и боеприпасов ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили значительные запасы вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 18 мая, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«Уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пресечено выдвижение резервов в районы ведения боевых действий», — отчитались в оборонном ведомстве.

Уточняется, что российские войска нанесли групповые удары по крупным складам противника ночью. Там хранились вооружение и техника иностранного производства.

Также в Минобороны сообщили, что истребители авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили бомбардировщик ВСУ Су-24 в Донецкой народной республике (ДНР).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.