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14:45, 18 мая 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении запасов вооружения и боеприпасов ВСУ

В Минобороны сообщили об уничтожении значительных запасов вооружения и боеприпасов ВСУ

Фото: Mauricio Campino / Handout / Reuters

Российские военнослужащие уничтожили значительные запасы вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 18 мая, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«Уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пресечено выдвижение резервов в районы ведения боевых действий», — отчитались в оборонном ведомстве.

Уточняется, что российские войска нанесли групповые удары по крупным складам противника ночью. Там хранились вооружение и техника иностранного производства.

Также в Минобороны сообщили, что истребители авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили бомбардировщик ВСУ Су-24 в Донецкой народной республике (ДНР).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Варвара Родикова
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