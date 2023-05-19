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16:38, 19 мая 2023Ценности

На яхте Безоса за 40 миллиардов рублей заметили неожиданную деталь

На носу суперъяхты бизнесмена Джеффа Безоса заметили скульптуру в виде его возлюбленной

Фото: Backgrid / Legion-media

Журналисты Page Six заметили неожиданную деталь на суперъяхте американского предпринимателя Джеффа Безоса. Соответствующие снимки опубликованы на сайте издания.

Выяснилось, что на носу судна под названием Koru стоимостью 500 миллионов долларов (40 миллиардов рублей) дизайнеры расположили скульптуру в виде бюста возлюбленной бизнесмена, репортерши Лорен Санчес. На размещенных папарацци кадрах видно, что деревянную статую с крыльями также покрыли золотой краской, имитируя тем самым одежду.

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Известно, что строительство Koru началось в 2018 году и завершилось в марте 2023-го. На сегодняшний день Безосу придется платить около 25 миллионов долларов в год, чтобы самостоятельно управлять судном. Данное транспортное средство является одной из самых высоких парусных яхт в мире. При этом оно оснащено вертолетной площадкой и бассейном.

Ранее в мае папарацци сняли колумбийскую поп-исполнительницу Шакиру во время отдыха на роскошной яхте после получения обвинений в неуплате налогов. Отмечалось, что стоимость судна Mastercraft X24 составляет 18,7 миллиона рублей.

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Майя Пономаренко
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