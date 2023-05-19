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18:20, 19 мая 2023Мир

США поддержали обучение другими странами украинских пилотов

CNN: Байден сообщил о поддержке США обучения союзниками пилотов ВСУ

Фото: Libkos / AP

Американский лидер Джо Байден сообщил участникам саммита стран «Большой семерки» (G7) о поддержке США обучения союзниками пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента.

По данным источника, ожидается, что оно пройдет не в США, а полностью в Европе. Чиновник сообщил, что американские военные примут участие в обучении, и выразил надежду, что это произойдет в ближайшие недели.

«На сегодняшний день Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры сосредоточились на предоставлении Украине подавляющего большинства систем, вооружений и обучении, необходимых для проведения наступательных операций», — добавил он.

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Семен Александров
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