США поддержали обучение другими странами украинских пилотов

CNN: Байден сообщил о поддержке США обучения союзниками пилотов ВСУ

Американский лидер Джо Байден сообщил участникам саммита стран «Большой семерки» (G7) о поддержке США обучения союзниками пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента.

По данным источника, ожидается, что оно пройдет не в США, а полностью в Европе. Чиновник сообщил, что американские военные примут участие в обучении, и выразил надежду, что это произойдет в ближайшие недели.

«На сегодняшний день Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры сосредоточились на предоставлении Украине подавляющего большинства систем, вооружений и обучении, необходимых для проведения наступательных операций», — добавил он.