В России оценили возможность запуска грузовиков по Крымскому мосту

Вице-премьер Хуснуллин временно исключил запуск движения грузовиков по Крымскому мосту

Вице-премьер России Марат Хуснуллин прокомментировал возможность запуска грузовиков по Крымскому мосту. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Хуснуллин временно исключил запуск движения грузовиков по Крымскому мосту. По его словам, это решение принято в целях безопасности и во избежание провокаций. По его словам, власти постоянно наблюдают попытки воздействия на Крымский мост.

«Поэтому пока есть эти попытки, и учитывая, что у нас есть гарантированный сухопутный коридор, плюс у нас не прекращает работу паромная переправа, все-таки мы совместной комиссией со всеми органами безопасности, которые за это отвечают, приняли решение пока грузовые машины не пускать по мосту», — объяснил он.

Вице-премьер уточнил, что имеет в виду и пустые грузовики. Для их движения также опасно открывать Крымский мост. «Мы не считаем нужным пока в этой ситуации рисковать», — заключил Хуснуллин.

5 мая Хуснуллин открыл движение по второму железнодорожному пути Крымского моста, который находился на ремонте после теракта. Восстановительные работы на этом участке продолжались семь месяцев.