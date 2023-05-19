Россиянам рассказали о способах избежать срывов во время диеты
Избежать срывов во время диеты поможет правильный читмил, полагает интегративный нутрициолог, член «Ассоциации специалистов образовательной и функциональной медицины» Наталья Конюхова. Об этом и нескольких других способах соблюдать ограничения в питании ради коррекции веса она рассказала в беседе с «Лентой.ру».
Конюхова заявила, что придерживаться выбранной диеты вполне реально, если подходить к ограничениям в еде правильно. В первую очередь она рекомендовала обязательно завтракать, так как исследования доказали, что не пропускающие утренний прием пищи люди реже переедают в течение дня.
Завтрак должен состоять из белков, жиров и сложных углеводов, объяснила Конюхова. Она рекомендовала вместо каши с маслом и куском хлеба отдавать предпочтение яйцам с овощами, цельнозерновым (или из ореховой муки) тостам с сыром или ветчиной. К этому можно добавить десерт из горсти ягод или небольшого не очень сладкого фрукта, отметила диетолог.
По словам Конюховой, при похудении важно устраивать читмил — периодическое запланированное нарушение плана питания, фактически контролируемый срыв. Она выделила несколько важных моментов правильного «жульничества» с диетой.
- Читмил вводится только после адаптации к диете (после двух-трех месяцев ее соблюдения)
- Контролируемый срыв представляет собой один прием пищи, а не целый день обжорства любимыми вредностями
- Лучше всего объединять читмил с праздниками, корпоративами, посиделками с друзьями и родственниками
Читмил дает возможность худеющему человеку перезагрузиться психологически, проще переносить ограничения в еде в процессе диеты. Также он дает полезную встряску организму, привыкшему к определенной пище
Помимо этого, Конюхова посоветовала желающим сбросить вес всегда держать под рукой полезные низкоуглеводные десерты, планировать питание на неделю вперед, пить минимум 1,5 литра жидкости в день и обязательно включать в рацион достаточное количество белка.
Снизить риск срыва поможет изменение отношения к диете, уверена нутрициолог.
Примите как факт, что придерживаться принципов правильного питания гораздо проще и лучше, чем впоследствии лечить множество заболеваний, связанных с лишним весом и ожирением. Большинство болезней цивилизации, таких как сахарный диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония и даже онкология, — это на 90 процентов результат современного питания, богатого углеводами и трансжирами
В заключение Конюхова призвала худеющих обязательно высыпаться и не ругать себя, если срыв все-таки случился. В этом случае гораздо продуктивнее спокойно принять этот факт и на следующий день вернуться к диете.
Ранее диетолог-нутрициолог Кэтрин Джервасио перечислила популярные напитки, которые вредны для фигуры. Регулярное употребление чая и кофе с сахаром, газировки и пакетированных соков провоцирует набор веса, заявила она.