Россиянам рассказали о способах избежать срывов во время диеты

Нутрициолог Конюхова заявила, что избежать срывов во время диеты поможет правильный читмил

Избежать срывов во время диеты поможет правильный читмил, полагает интегративный нутрициолог, член «Ассоциации специалистов образовательной и функциональной медицины» Наталья Конюхова. Об этом и нескольких других способах соблюдать ограничения в питании ради коррекции веса она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Конюхова заявила, что придерживаться выбранной диеты вполне реально, если подходить к ограничениям в еде правильно. В первую очередь она рекомендовала обязательно завтракать, так как исследования доказали, что не пропускающие утренний прием пищи люди реже переедают в течение дня.

Завтрак должен состоять из белков, жиров и сложных углеводов, объяснила Конюхова. Она рекомендовала вместо каши с маслом и куском хлеба отдавать предпочтение яйцам с овощами, цельнозерновым (или из ореховой муки) тостам с сыром или ветчиной. К этому можно добавить десерт из горсти ягод или небольшого не очень сладкого фрукта, отметила диетолог.

По словам Конюховой, при похудении важно устраивать читмил — периодическое запланированное нарушение плана питания, фактически контролируемый срыв. Она выделила несколько важных моментов правильного «жульничества» с диетой.

Читмил вводится только после адаптации к диете (после двух-трех месяцев ее соблюдения)

Контролируемый срыв представляет собой один прием пищи, а не целый день обжорства любимыми вредностями

Лучше всего объединять читмил с праздниками, корпоративами, посиделками с друзьями и родственниками

Читмил дает возможность худеющему человеку перезагрузиться психологически, проще переносить ограничения в еде в процессе диеты. Также он дает полезную встряску организму, привыкшему к определенной пище Наталья Конюхова интегративный нутрициолог

Помимо этого, Конюхова посоветовала желающим сбросить вес всегда держать под рукой полезные низкоуглеводные десерты, планировать питание на неделю вперед, пить минимум 1,5 литра жидкости в день и обязательно включать в рацион достаточное количество белка.

Снизить риск срыва поможет изменение отношения к диете, уверена нутрициолог.

Примите как факт, что придерживаться принципов правильного питания гораздо проще и лучше, чем впоследствии лечить множество заболеваний, связанных с лишним весом и ожирением. Большинство болезней цивилизации, таких как сахарный диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония и даже онкология, — это на 90 процентов результат современного питания, богатого углеводами и трансжирами Наталья Конюхова интегративный нутрициолог

В заключение Конюхова призвала худеющих обязательно высыпаться и не ругать себя, если срыв все-таки случился. В этом случае гораздо продуктивнее спокойно принять этот факт и на следующий день вернуться к диете.

Ранее диетолог-нутрициолог Кэтрин Джервасио перечислила популярные напитки, которые вредны для фигуры. Регулярное употребление чая и кофе с сахаром, газировки и пакетированных соков провоцирует набор веса, заявила она.