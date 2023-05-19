В Китае захотели обсудить урегулирование конфликта на Украине с Польшей

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй: Пекин готов обсудить урегулирование на Украине с Польшей

Китай хочет обсудить урегулирование конфликта на Украине с Польшей. Об этом заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе визита в Варшаву, передает Reuters.

По словам китайского чиновника, Пекин высоко оценивает роль Варшавы в региональных делах и готов обсуждать с ней вопросы мирного урегулирования конфликта на Украине.

Перед этим, 17 мая, спецпредставитель приехал с визитом на Украину. Он провел встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, главой офиса президента Андреем Ермаком и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Планируется, что Ли Хуэй затем посетит штаб-квартиру Европейского союза в Брюсселе, Германию, Францию и Россию, где также обсудит вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине. Точные даты его визитов пока неизвестны.