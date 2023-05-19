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10:14, 19 мая 2023Из жизни

На ферме заметили редкого хищника с пристрастием к пожиранию внутренних органов

Taiwan News: редчайшую формозскую желтогорлую куницу заметили на ферме на Тайване

Фото: Rushen / Flickr

Редчайшая формозская желтогорлая куница замечена на ферме Улин в городе Тайчжун на Тайване. Об этом сообщает Taiwan News.

Этот зверь имеет небольшой размер, но считается свирепым хищником и одним из немногих диких животных на Тайване, которые активны днем. Желтогорлые куницы часто охотятся группами из двух или трех особей, что позволяет им справляться даже с крупной добычей. Известны случаи, когда они одолевали оленей, втрое превышающих их по размеру. Куниц отличает пристрастие к внутренним органам жертвы: они пожирают только их, отбрасывая все остальное.

Заместитель директора фермы Улин Ху Фа-Тао заявил, что рад возвращению этого вида, и призвал гостей фермы не взаимодействовать с желтогорлыми куницами и не кормить их. Сотрудники фермы наблюдают за животным и надеются на дальнейшее расширение их популяции.

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Формозская желтогорлая куница — это уникальный подвид куницы, который обитает в горных районах, на высоте до 3,9 тысячи метров. Этот зверек немного больше представителей родственных видов. Длина его тела составляет около 45 сантиметров, а хвоста — около 35 сантиметров.

Ранее сообщалось, что турист из Великобритании, отправившийся в Папуа — Новую Гвинею, обнаружил в джунглях животных, которые считались исчезнувшими.

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Алиса Дмитриева
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