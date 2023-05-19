Бизнесмен пристрастился к крокодильей крови со спиртом и похвастался результатом

The Thaiger: в Таиланде мужчина стал утром и вечером выпивать по стакану крови крокодила

52-летний бизнесмен Роджакорн Нанон, разводящий крокодилов на ферме в провинции Транг, Таиланд, ежедневно пьет крокодилью кровь. Об этом сообщает The Thaiger.

По словам Нанона, раньше он не мог похвастаться крепким здоровьем. Все изменилось, когда он пристрастился к крокодильей крови. Предприниматель убежден, что в результате ее употребления улучшается кровообращение, укрепляются кровеносные сосуды, увеличивается количество тромбоцитов и лейкоцитов. Кроме того, он утверждает, что крокодилья кровь способствует укреплению яйцеклеток и сперматозоидов и способна вылечить бесплодие.

Поскольку от одного крокодила можно получить только один-два стакана крови, Нанон стал смешивать ее со спиртом. Получившийся напиток мужчина выпивает дважды в день, утром и вечером. Бизнесмен считает, что этот напиток изготавливают только в провинции Транг, так как там распространены фермы, где разводят крокодилов.

Нанон не только пьет кровь, но и продает ее всем желающим по 200-300 бат за стакан (466-699 рублей). Мясо крокодилов, оставшееся после забора крови, едят, а их шкуру используют для изготовления лекарств, сумок, ремней, обуви и украшений.

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